Graziani: "Cairo non vende Belotti? E' una bugia, lo vedrei bene al Napoli"

Calciomercato Napoli - Francesco Graziani, ex bomber, ha parlato dell'ultimo turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Passaggio interessante in chiave Napoli quello legato al futuro di Andrea Belotti.

Cairo ha detto che non vende Belotti. E' giusto?

"E' una bugia, è come se avesse chiesto a qualcuno una proposta indecente. Ma credo farà fatica a riceverla qui in Italia, forse dall'estero. Te la scordi oggi 100 milioni, vedi il Barcellona cosa sta facendo con Lautaro. Il Toro se vuole guardare con ottimismo al futuro deve tenere Belotti. Se lo vende, non so cosa faranno i tifosi. Belotti al Napoli? Lo vedo bene ma non lascerei andare via a parametro zero Milik".