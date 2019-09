Ciccio Graziani si scaglia contro il difensore granata Nkoulou in un'intervista rilasciata a Toronews: "Meriterebbe una lunga squalifica, ha mancato di serietà e professionalità, è una cosa gravissima. Firmando un contratto un giocatore ha il diritto di ricevere lo stipendio, ma anche il dovere di scendere in campo. In casi come questo dovrebbero intervenire anche l'Uefa e la Fifa, la punizione corretta sarebbe una squalifica di almeno 4 anni senza stipendio e senza campo"