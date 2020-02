Giuntoli: "Messi al Napoli? E' fantamercato. Gattuso è sereno, Insigne sempre determinante"

Ultimissime calcio Napoli - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Pressing, trasmissione televisiva in onda su Canale 5 prima di Napoli-Barcellona. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Messi al Napoli? Con i sogni iniziamo con quelli più piccoli, questo è fantamercato. Messi è un grande campione, siamo concentrati alla partita di stasera, vogliamo dare continuità e fare una grande partita per noi e per i tifosi".

"Gattuso emozionato, ragazzo che la vive serenamente perché vive intensamente la settimana: è sereno prima delle gare".

"Come si batte il Barcellona? Per vincere non lo so, dobbiamo fare una grande partita per noi stessi e per il nostro pubblico, non possiamo sbagliare niente".

"Insigne? E' stato sempre determinante, è un grande calciatore, è un nostro punto fermo della Nazionale, spero che anche questa sera possa lasciare il segno".