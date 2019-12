Giuntoli a Sky: "La società pensa che Ancelotti abbia l'esperienza per uscire da questo periodo"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Sensazioni dopo il ritiro? La squadra è serena. Vuol risalire in classifica ed è concentrata per fare una grande partita. Le gare sono importanti, tutti ci tengono molto a giocare questo match: la speranza è fare una grande prestazione. Tutti i big hanno dato la loro disponibilità. Noi a livello societario pensiamo che Carlo Ancelotti abbia l'esperienza per uscire da questo periodo".