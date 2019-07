Giuliani: "James al Napoli non è fatta, chi dice il contrario non dice la verità"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fulvio Giuliani, giornalista

"James al Napoli non è fatta e chi dice il contrario, non dice la verità. Nel calciomercato c'è una personalizzaizone ossessiva da parte di chi se ne occupa, ma non bisogna accelerare anche perchè il Real chiede 42 milioni per James e non sono pochi soldi.

Migliorare il Napoli è costoso e non è facile trovare un Fabian Ruiz ogni anno. James Rodriguez credo che alla fine si farà, ma oltre a dire che non è facile, c'è anche da dire che la Juve gioca ancora uno sport che nessun'altra squadra di serie A fa"