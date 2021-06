Giudice: "Juventus, Barcellona e Real Madrid parteciperanno alla Champions League 2021/2022. De Laurentiis ha sempre gestito oculatamente il Napoli"

Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Giudice, economista: “Il Napoli non verrà ripescato in Champions League, perché Juventus, Barcellona e Real Madrid non saranno escluse dalla UEFA per la vicenda Superlega in questa stagione. Le sentenze della giustizia sportiva hanno vari gradi, ma i tempi verranno allungati soprattutto dal giudizio della Corte Europea, che, se dovesse dare ragione al Tribunale di Madrid, potrebbe causare un danno economico enorme alla UEFA, qualora quest’ultima decidesse di rendere immediata la sanzione verso i tre club fondatori. La UEFA, a mio parere, ha sbagliato a esacerbare in tal modo i toni dello scontro con le componenti della Superlega. La gestione di De Laurentiis a Napoli è ottima, essendo le finanze del club molto floride e avendo garantito agli azzurri una continuità ad alti livelli mai raggiunta nella storia”.