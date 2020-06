Giordano: "Tonali? Mi sembra che abbia la testa: può crescere tanto"

Ultime calcio - Bruno Giordano, ex calciatore e tecnico, ha parlato dei temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio:

Che ne pensa del caso Gasperini?

"Se uno sa che ha il virus, è un mascalzone. Rischia la propria vita ma mette a repentaglio anche quella degli altri. Non credo però che Gaperini sia un falso e sto dalla sua parte. Mi sembra una polemica inutile".

Periodo complicato dal punto di vista dei conti per la Roma:

"Preoccupa molto la vita della Roma piuttosto che quella del giocatore. Negli ultimi due anni ha venduto gente come Salah, Alisson e altri, andando avanti e rimettendo in ordine i conti .Se dovesse andare via Zaniolo, per il bene del club, deve essere accettato. La vita della Roma è più importante".

Che ne pensa del possibile scambio Zaniolo-Bernardeschi?

"Sono due giocatori abbastanza simili, anche nel ruolo. Se si dovesse fare lo scambio, credo che arriverebbero dei soldi da investire per il mercato per la Roma. Non sarà semplice per Zaniolo imporsi alla Juve. Lo ha vissuto Bernardeschi, dal quale ci aspettavamo di più. Ha una grande concorrenza, spietata".

Su quale giovane puntare per il futuro?

"Tonali, Castrovilli si sono messi in evidenza, oltre a Zaniolo. Hanno fatto cose straordinarie. Orsolini? E' un ragazzo testardo, ha qualità e vuole arrivare. In quella posizione fa assist e gol. Ha un maestro come Mihajlovic che può insegnargli tanto".

Che ne pensa di Tonali?

"Mi sembra che abbia la testa, che sia disciplinato dentro e fuori dal campo. Mi dà l'idea che il ragazzo ci sia e può crescere tanto. Tanto sarà il lavoro dell'allenatore".

