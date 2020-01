Giletti: "Frasi Sarri sul Napoli? Parole uscite dall'anima"

Ultime calcio Napoli - Non sono passate inosservate, anzi sono state molto criticate dai sostenitori bianconeri, le parole di Sarri a proposito della vittoria del Napoli ("se proprio dovevamo perdere meglio farlo con loro, visto che sono molto legato al gruppo"). A questo proposito abbiamo allora voluto sentire il parere di un tifoso vip della Juve come Massimo Giletti. "Viviamo in una società - dice a TMW - in cui ogni parola viene esasperata e amplificata. C'è una voglia di giustizialismo eccessiva. Siamo in una società in cui tutto viene tritato, entrando nella testa delle persone senza capire come vivono nell'anima. E siamo sempre pronti a condannare. Per Sarri, Napoli è qualcosa di importante e che gli apparterrà sempre. E' stata una frase che gli è uscita dall'anima e non lo condanno. Avrei preferito che la Juve giocasse con l'anima ma non è successo".

E' una sconfitta preoccupante quella di ieri?

"La Juve è in testa al campionato, ha superato il turno di Coppa Italia e si prepara a giocare gli ottavi di Champions da favorita. E' un anno di transizione a livello societario dove ci sono nuovi asset, ma la forza della Juve resta in Nedved e Paratici. Non bisogna preoccuparsi per una sconfitta. Un ko non deve farci paura".