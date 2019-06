Gianni Di Marzio: "Sarri via da Napoli per i mancati rinforzi, la Juventus non guarda in faccia a nessuno"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore.

"Credo che Manolas venga anche perchè basta pagare la clausola, poi la Roma sta vivendo una fase di turbolenza. Manolas, tra l'altro, vuole venire per cui è l'acquisto giusto. Il suo arrivo non significa l'addio di Koulibaly, ma va a sostituire Albiol".

"Credo che Sarri sia andato via da Napoli perchè il club non gli rinforzava la squadra e non ha avuto esitazione ad andare via, così come non ha esitato quando la Juve lo ha chiamato. Mi sono meravigliato della scelta della Juve nonostante tutte le frasi dette da Sarri in passato, ma poi pensandoci ho capito che la Juve quando deve vincere non guarda in faccia a niente e nessuno".

"Totti? Credo che la Roma l'abbia preso un pò in giro e la conferenza è stata anche una reazione".

"Il Napoli avrebbe bisogno di una prima punta e Icardi potrebbe essere il giocatore più accessibile. Con un attaccante, James Rodriguez, Manolas e un'alternativa sulla fascia sinistra, in attesa di capire come sta Ghoulam credo che il Napoli sia competitivo. Insigne lo terrei, salvo offerte impossibili da rifiutare. Un centrocampista centrale forte fisicamente per come gioca Ancelotti non serve".