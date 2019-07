Gianni Di Marzio: "Il Napoli ha preso un guerriero, scambierei Insigne per Icardi"

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', è intervenuto Gianni Di Marzio, ex allenatore:

“Brasile-Argentina è la partita dell'anno, lo stadio sarà una bolgia: è come una finale di Champions. Ancelotti si è reso conto che la coppia più importante a centrocampo è Fabian Ruiz e Allan o al massimo Zielinski e lo spagnolo.

Manolas? E' un giocatore rapido, forte, un guerriero, ma non basta: la linea difensiva deve essere coperta dal centrocampo. Il Napoli può lottare per lo scudetto nel prossimo anno. James? Può giocare dietro la punta Milik o se arriverà un altro attaccante, tipo Icardi, nel 4-2-3-1 o nel 4-4-1-1, con Allan e Zielinski o Fabian in mediana. A sinistra Insigne e a destra Callejon oppure Lozano, ove mai dovesse arrivare.

Insigne per Icardi? Si, mi piacerebbe e poi andrei su Lozano. Koulibaly? Non si vende assolutamente. Pensavo potesse arrivare Theo Henrnadez dal Real Madrid, poi è andato al Milan: i rossoneri con Maldini e Boban non sperperano più milioni. Su James non ho nessun dubbio che arrivi al Napoli anche perchè il Real un giocatore di 28 anni lo vende. Serve anche un'alternativa a sinistra a Ghoulam. Il Napoli credeva di incassare 50-60 milioni per Allan, Barella sarebbe stato l'ideale sostituto ma andrà all'Inter".