Georgia, Sagnol: "Kvara? Ruolo diverso nel Napoli ma in Nazionale lo fa da più di due anni: un giocatore così deve giocare al centro"

In un'intervista con la testata sportiva Crystal Sport, prima delle partite della Nations League Willy Sagnol ha parlato della posizione di Kvara in campo sia nel Napoli che nella nazionale. In particolare, Sagnol ha osservato:

Sagnol sulla posizione di Kvaratskhelia

"Nel Napoli Kvara ora svolge un nuovo ruolo, che è più centrale, ma questo è quello che fa nella squadra nazionale da 2,5 anni. Kvara è un giocatore che prende decisioni. Giocatori del genere devono giocare al centro. Ecco perché ho cambiato la sua posizione e l'ho spostato dalla fascia al centro".