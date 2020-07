Genoa, Marroccu: "Siamo fiduciosi, possiamo salvarci! Chiediamo alla squadra di giocare con serenità"

Ultime notizie calcio Napoli - Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Ieri abbiamo visto la partita del Lecce ma la partita contro l’Udinese ci ha lasciato un segno che ora vogliamo cavalcare. In questo momento dobbiamo gestire al meglio l’aspetto psicologico, con il passare delle partite torneremo a mostrare il valore messo in mostra dopo il mercato di gennaio. Il campo è l’unico vero giudice e noi dobbiamo dimostrare e giocare le partite, siamo preoccupati dal risultato e siamo stati attanagliati dalla paura. Chiediamo alla squadra di giocare con serenità, siamo fiduciosi di aver allestito una squadra in grado di salvarsi nelle prossime otto partite”.