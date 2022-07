Gazzetta, Monti: "Rinnovo Mertens, si fanno valutazioni ma il caso Ospina ha fatto capire una cosa"

Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli lavora di squadra sul mercato e le valutazioni vengono fatte a 360° da tutte le componenti. Qualsiasi scelta nei confronti di Mertens verrà fatta in base all'accordo con tutti. De Laurentiis è l'uomo dei conti, ha una freddezza che altri non hanno. Ospina era scelta gradita da Spalletti, ma non si creeranno spaccature su Mertens. Magari Mertens si può sostituire con qualche altro calciatore.

Simeone? Più simile a Osimhen rispetto a Petagna. Potrebbero giocare anche insieme ma sarebbe l'alter ego di Victor. Un argentino a Napoli c'è sempre molto bello.

Dybala? Me lo auguro, ma credo sia difficile. In Italia sposta gli equilibri. E' normale che il Napoli chieda informazioni, ma che l'operazione vada in porto credo sia complicato.

Osimhen? Il Napoli spera che non arrivi l'offerta per Victor. Per Koulibaly e Fabian Ruiz ci si aspetta qualcosa ma per l'attaccante nigeriano no".