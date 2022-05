Gazzetta, Monti: "Osimhen e Zielinski, il futuro sembra delinato. Certo della permanenza di Spalletti e Mertens"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport:

"L’anno prossimo, secondo me, ci saranno sia Spalletti che Mertens. Dries può dare ancora il suo contributo, molto dipenderà dalla tipologia di attaccante che avrà il Napoli l’anno prossimo.

Il Napoli è sempre stato molto chiaro: se arrivano i soldi la società cede, a determinate cifre sono tutti cedibili. Questo gruppo lo scudetto se lo meritava, sono tanti anni che va vicino con gli stessi interpreti. Se dovesse esserci una rivoluzione credo sia giusto. La sensazione dopo le parole di Mertens è che anche nello spogliatoio sapessero che questo era l’ultimo anno per il gruppo storico, una volta che non si è raggiunto l’obiettivo non bisogna disperarsi.

Osimhen è il giocatore più lontano da Napoli perché è quello che può portare più soldi. Spero nel rinnovo di Koulibaly. Zielinski potrebbe pagare il finale di stagione non entusiasmante".