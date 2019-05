Malfitano a CN24: "Ilicic? Percassi vuole tenerlo, il Napoli ha trattato solo Lozano e Fornals. Quagliarella? Operazione senza senso"

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 Live:

“In questo momento si sta facendo un gran parlare del mercato del Napoli. Stanno venenedo fuori tante indiscrezioni e se andiamo a fare la conta dei giocatori che il Napoli starebbe trattando, allora ci rendiamo conto che si sta creando una certa confusione. Gli unici profili che il Napoli ha trattato in maniera molto seria sono stati Lozano e Fornals. Questo mi fa pensare che sono operazioni alle quali si è rinunciato. La politica del Napoli è sempre quella attendista. Questo attendere, però, porta spesso a peredere i giocatori. Quagliarella? Lo stimo tantissimo, ma non avrebbe senso. Se lo fai venire a Napoli perchè hai lo scrupolo di come andò a finire l'altra volta, allora diventa ancora più misera. A Genova ha la possibilità di giocare titolare. Magari a chiusura di carriera potrebbe tornare con un contratto a gettoni. Ilicic? So che Percassi non ha voglia di cederlo soprattutto per la Champions da giocare".