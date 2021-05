Gautieri: "Napoli fortissimo in attacco, Mertens è mancato tanto a Gattuso. Cagliari? Sfida durissima e su Spalletti..."

Napoli Calcio - Carmine Gautieri è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli ha giocatori offensivi forti, Mertens era mancato tantissimo. Davanti ci sono giocatori importanti per qualità e finalizzazione. In quella zona del campo non dovrà toccare nulla. Cagliari? Sarà una partita dura e tirata. Con la qualità del Napoli, superiore, non dovrebbero esserci problemi ma non sarà semplice. Viaggia a milla all'ora con qualità di risultati, va dato merito a Gattuso che ha saputo gestire le situazioni difficili legate agli infortuni. Chi non vendere? Mertens! Spalletti al Napoli? E' cresciuto tantissimo, era così anche da giocatore: rompi scatole unico. Allenatore forte che a Napoli farebbe bene e ha le spalle larghe per affrontare la stampa".