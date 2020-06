Gattuso: "Vogliamo provare ad agguantare la qualificazione in Champions. Dai miei giocatori voglio rispetto e senso di appartenenza"

Napoli - Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato alla RAI al termine della vittoria contro la Juventus:

"La vita m'ha dato di più di ciò che ho dato e mi ha fatto diventare ciò che sono, un uomo. Quello che è successo a me non lo accetti, il calcio però mi ha dato tanto e faccio questo lavoro con enorme passione. So che non posso mollare di una virgola. Siamo fortunati ed è per questo che mi arrabbio, voglio vedere gente che ha passione. Dai miei giocatori voglio senso d'appartenenza e rispetto, quando si lavora lo si deve fare con professionalità. Champions? Abbiamo il dovere di fare queste ultime partite con rispetto, non dobbiamo mollare. Abbiamo il dovere di provare ad agguantare la Champions nonostante ci siano tati puti di distacco".