Gattuso su Lozano: "Ha lavorato bene dopo il lockdown. Ma c'è un problema..."

Notizie Calcio Napoli - Incoraggianti segnali di ripresa da parte di Hirving Lozano nel post lockdown. Gennaro Gattuso ne ha parlato questa sera in conferenza stampa in vista di Barcellona-Napoli di domani:

"Dopo il lockdown ha lavorato molto duramente e ha iniziato a fare ciò che io e il mio staff chiedevamo e ha iniziato a giocare di più. E' un giocatore che attacca gli spazi, che va sempre nell'uno contro uno e può fare la differenza. Il problema non è Lozano, ma come vogliamo far giocare la squadra in questo momento".