Gaetano: "Amo Napoli, darei tutto per questa maglia! Ancelotti mi sta chiedendo una cosa in particolare"

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Gianluca Gaetano, calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 dopo Napoli-Cremonese 3-3. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24:

"Stanco? Sì, stanchissimo. La Cremonese? Una squadra buona, arrivata lo scorso anno ai play off e che può vincere il campionato di B. Ancelotti mi sprona ad allenarmi bene e a lavorare sulla fase difensiva, che mi manca. La sto ottenendo giorno dopo giorno allenandomi bene per acquisire questa dote. Amo Napoli e darei tutto per questa maglia! Più difficile fare gol o fare interviste in diretta? Sempre interviste in diretta (ride, ndr)".