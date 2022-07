Foschi: "Dybala al Napoli che colpo! Adl aveva offerto a Zamparini 20mln + Jorginho, ma l'avevo promesso alla Juve"

Rino Foschi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Dybala sarebbe un colpo incredibile per il Napoli. Praticamente il colpo saltato quando è andato alla Juventus. Il Napoli offriva 20mln più Jorginho ma l'avevo promesso alla Juve. Zamparini mi chiamò e mi chiese di Jorginho, lo aveva chiamato De Laurentiis. Per Spalletti, averlo alle spalle di Osimhen vorrebbe dire tanto. Ho rapporti con Napoli e sono scaramantico. Portai Romano e il Napoli vinse lo scudetto. Napoli è la piazza ideale per Dybala".