Fontana: "L'anno scorso Ancelotti ha dovuto rompere i meccanismi di Sarri, gli azzurri cercano giocatori in grado di inventare"

Gaetano Fontana, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L’anno scorso Ancelotti ha dovuto lavorare per rompere i meccanismi di Sarri. Quel tipo di lavoro ti dà un indirizzo ben preciso perché c’era una maniacalità negli schemi totale. Ancelotti ha dovuto rompere con quei meccanismi per imporre il suo gioco. Oggi partire con le basi messe l’anno scorso sicuramente rappresenta un vantaggio rispetto alle altre squadre che hanno cambiato guida tecnica. Alcuni allenatori, a differenza di Sarri, chiedono inventiva ai giocatori, che devono essere capaci di trovare il guizzo giusto. Se Ancelotti vuole imporre questa mentalità, ha bisogno di giocatori in grado di cambiare la partita da un momento all’altro. Zielinski e Fabian sono una manna dal cielo per gli allenatori perché possono giocare ovunque e lo fanno bene. Con Sarri, invece, il gioco era più codificato. Detto ciò, nonostante questo, anche quel Napoli era imprevedibile”.