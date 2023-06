Fiorentina, Commisso: "Italiano-Napoli? Tante stupidaggini, mai detto che voleva andarsene. Nessun contatto con De Laurentiis" | VIDEO

Oggi in casa Fiorentina ci sarà la conferenza stampa del presidente Rocco Commisso che è pronto ad annunciare novità che riguardano anche il futuro di Vincenzo Italiano, pronto a restare in viola.

Italiano Fiorentina: l'annuncio di Commisso

Napoli - Oggi alle ore 11 ci sarà la conferenza stampa del presidente Rocco Commisso della Fiorentina. Lo si apprende dal sito ufficiale del club gigliato.

11.57 - Interviene il direttore generale Joe Barone: "In Lega si parla con tutti e si parla dei nostri allenatori, una domanda specifica 'vogliamo il tuo allenatore' non è mai successo. Quando ho detto che ci sono contratti da rispettare, ho messo il punto prima che si scrivessero altre cose"

11.55 - "Il Napoli ci aveva chiesto Italiano? Se vengono scritte cose sui giornali e me lo chiedete adesso, non è giusto. Se si scrive qualcosa, sarebbe bello se chiedesse prima a noi. Le parole di De Laurentiis? Con me non c'è stato alcun contatto"

11.37 - "Gran parte della stampa è onesta, altri cercano di distruggere la nostra società. C'è Lady Radio, io li sento. Quando qualcuno di questi dice che i meriti sono di Italiano e la società fa schifo, rispondo: chi ha preso Italiano? Come funziona la loro testa? Se i soldi li spende la società per portare avanti la Fiorentina. È una cosa continua e mi infastidisce. A Toscana TV alcuni vennero mandati via, al Viola Park comando io e se non cambiano le cose non si entra al Viola Park"

11.31 - "Mi rende orgoglioso non aver stravolto la società in questi anni, è la stessa filosofia portata avanti. Avete letto, sentito e guardato in altre squadre quest'anno: la Juventus, il Milan, la Lazio, anche il Napoli che ha cambiato l'allenatore. Io mantengo qui chi ha sudato per la Fiorentina, poi un giorno si vincerà una finale"

11.28 - Commisso: "Rivedere il contratto di Italiano? L'obiettivo è sempre quello di migliorare, finanziariamente responsabili. Quando qualcuno dice di comprare questo o quest'altro, non si farà punto e basta. Però nel sistema ci sono decisioni che vanno prese, su chi acquistare e chi cedere, e su questo ne parleranno mister Italiano ed il ds Pradè"

11.26 - Interviene il direttore generale Joe Barone: "Mai avuto dubbi che Italiano potesse andare via, ho sempre detto che non li ho mai avuti"

11.23 - "Cosa ci sentiamo di dire di Italiano? Mai nessuno della Fiorentina ha avuto dubbi sull'allenatore. Mai avuto paura che qualcuno volesse prenderselo. Joe Barone ha sempre detto che c'è un contratto, allo Spezia aveva una clausola rescissoria e noi demmo un giocatore per avere anche lo staff di Italiano. Lo scorso anno c'era una clausola che è stata rivista, gli abbiamo alzato lo stipendio e lui l'ha eliminata. Credo che sia contento di essere qui, ha l'opportunità di fare la storia a Firenze"

11.15 - "Non mi sono presentato alla cerimonia di premiazione di Conference League, non ho preso la medaglia. Dopo la partita ho incontrato il presidente della Premier League e gli ho detto abbastanza. Sulla UEFA credo che si possa dire una cosa: ha iniziato ad indagare, non so se ci saranno penalizzazioni. Però i nostri tifosi quando fanno qualcosa vengono penalizzati, gli altri no. Vedere Biraghi sanguinante tornare in campo non ci ha aiutato, non era più lo stesso"

11.09 - "Cercheremo di migliorare la squadra nei limiti che abbiamo, gli altri fanno i debiti ma Rocco mette il cash. Ogni anno investiamo un 105 milioni, negli anni abbiamo venduto Chiesa e Vlahovic e siamo apposto finanziariamente"

11.08 - "Il confronto con Italiano? L'unica garanzia che ha avuto è che sarà pagato (ride, ndr). Abbiamo parlato del futuro, di chi resterà e di chi andrà via. Cercheremo di andare avanti facendo le cose migliori per lui e per la società"

11.06 - "Ieri ho incontrato Vincenzo Italiano, pur avendo letto tutte le cose scritte: tante stupidaggini su Italiano che andava via al Napoli, non ha mai detto che voleva andarsene. Diversi giocatori andranno via, vorrei salutarli perchè hanno contribuito alla stagione"

11.02 - Inizia la conferenza stampa di Rocco Commisso: "Qualcuno ricorda una mia vecchia intervista, in cui mi prendevo le responsabilità e lasciavo stare allenatore e dirigenti: da allora è partito un grandissimo percorso, peccato per le due finali perse contro l'Inter e contro gli animali del West Ham. Chi può fare due finali come noi? Solo l'Inter, le altre italiane sono andate fuori. Poi c'è stata la Primavera, che ho seguito fino alla finale di ieri sera. Per me Prima Squadra e Primavera sono stati come degli eroi, come i tifosi che hanno fatto le trasferte. Siamo arrivati in finale di Conference League, una competizione dove hanno partecipato 176 squadre"