SERIE A - Rocco Commisso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Fiorentina in vista della gara di domani contro la Fiorentina: "Non l'ho preso bene il 6-0 dell'andata ed è per questo che ora sono rimasto a Firenze. I ragazzi devono promettermi che domani ce la metteranno tutta per fare una gara d'orgoglio per la Fiorentina ed i suoi tifosi. Speriamo che vinciamo una bella partita"