Filardi: "Spalletti ha mostrato assenza di coraggio con la Roma, vi spiego. Mertens? Più lo diciamo e più non lo fa giocare..."

Ultime calcio Napoli - Massimo Filardi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Mertens? Più lo diciamo e più Spalletti non lo fa giocare. Capisco tutto, ma nel momento in cui Spalletti sostiene che questa squadra sia forte, mi chiedo perchè non possa gestire due attaccanti. Le lacrime di Insigne? Possono essere di delusione o uno stato d'animo del momento. Nel momento in cui vinci 1-0 con la Roma e togli un attaccante e metti un difensore, vuol dire che non ha coraggio. In campo Demme e Anguissa a centrocampo e 4 attaccanti con Lozano, Mertens, Osimhen e Insigne".