Filardi: "Caos rinvii generato dalla Juventus, Lega allineata ai poteri forti! Camp Nou vuoto? Arma a doppio taglio"

Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Filardi, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tifosi napoletani”, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV. Ecco quanto da lui affermato:

“Tutto questo casino dei rinvii è stato generato dalla Juventus, questo vuol dire che la Lega è allineata ai poteri forti. Il Napoli può battere il Barcellona a prescindere dalla questione ambientale, i giocatori hanno le spalle per reggere le pressioni di uno stadio. L’assenza di pubblico può essere una arma a doppio taglio: può essere anche un motivo di distrazione per gli azzurri, io quando giocavo a San Siro in uno stadio pieno mi caricavo. Se metti sotto il Barcellona, il Camp Nou potrebbe iniziare a fischiare Messi e compagni. Ancor di più dopo la sconfitta nel Clasico”.