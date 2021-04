Festa a casa McKennie, il racconto del vicino di casa: lunga fila di macchine, giovani e belle ragazze senza mascherina

Ultime notizie calcio - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimo Massenzio, Corriere di Torino:

“Ieri mattina si è diffusa la notizia dell’intervento dei Carabinieri a casa di McKennie in violazione delle attuali normative anti-Covid, oltre che alle violazioni di coprifuoco. Ho cercato di capire come sia avvenuto questo intervento ed ho intercettato il vicino di casa che ha chiamato, mercoledì sera, il 112. Lui era a spasso col cane, verso le 22:30, ed ha visto una lunga fila di macchine parcheggiate per questa stretta stradina: Jeep, Mercedes, taxi da cui scendevano giovani e belle ragazze. Un gruppo di persone era fuori al cancello, senza mascherina e la cosa gli ha dato particolarmente fastidio, per questo ha allertato le forze dell’ordine che hanno sanzionato i presenti, circa una decina, ma il vicino sostiene di averne visti almeno il doppio. Tra l’ingresso dei Carabinieri e fino a quando hanno risposto al citofono, è passato un po’ di tempo. Ricordiamo che il giocatore è stato vittima di un furto, non tantissimo tempo fa, pertanto si è accertato di chi fosse: c’è il sospetto che qualcuno in questo lasso di tempo si sia dileguato. La particolarità è che, a chiamare le forze dell’ordine, è stato il vicino che è un tifoso juventino. L’ha definito un buon vicino di casa, non ha parlato di episodi simili, è un ragazzo tranquillo, ha detto. Chiaramente non si sarebbe mai aspettato uno scenario del genere, probabilmente non ne ha parlato neanche con la moglie. Saranno sanzionati, ovviamente, ma non è scattata al momento, così com’è la prassi".