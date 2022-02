Ferrara: "Napoli-Inter partita Scudetto! Giusto Koulibaly titolare, è il futuro capitano azzurro"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciro Ferrara, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Napoli-Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"C'è grande attesa a Napoli, stamattina in stazione ne parlavano tutti. Gli azzurri in quest'ultimo mese, nonostante le assenze, hanno recuperato punti ed ora si gioca la partita Scudetto. Non avevo dubbi su Koulibaly. Spalletti lo ha definito un calciatore differente e quelli forti giocano sempre. Lui capitano? Penso di sì, assolutamente. Ha carisma e personalità per ricoprire questo ruolo".