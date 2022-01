Ultime notizie calcio Napoli - Ciro Ferrara, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Juventus-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Vista l'emergenza il pareggio soddisfa il Napoli, ma gli azzurri se la sono giocata per tutta la partita. I bianconeri, invece, hanno fatto bene nel secondo tempo ma il Napoli ha saputo stare in campo ed ha fatto una bella prestazione in una situazione di emergenza".