Ferrara: "Il calcio è una religione a Napoli ma il mio primo sport è stato il basket"

Scoop a La Radiazza con Ciro Ferrara che voleva scegliere il basket al posto del calcio. Queste le sue parole raccolte da CalcioNapoli24:

"Sono veramente felice per la vittoria del Napoli basket. Mi sono emozionato. Difficile spostarsi dal calcio al basket ma la proprietà porta avanti un progetto in una lega con potenze molto forti. Il calcio è una religione a Napoli ma il mio primo sport è stato il basket da ragazzo. A scuola giocavo a basket poi ho capito che non era il mio mestiere. Napoli calcio? Momento delicato, serve compattarsi il prima possibile".