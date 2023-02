Ultimissime Calcio Napoli -“Inutile parlare di questo campionato perché il Napoli ormai l’ha vinto, ma il problema verrà dopo. Il motivo? Il primo giocatore che deve vendere la società è Osimhen perché monetizza. Se il nigeriano chiede 10 milioni di ingaggio il club non può permetterselo, così come non può nessuna squadra italiana".

Così Enrico Fedele intervenuto nel corso del programma 'L'infedele' su Televomero.