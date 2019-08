Fedele: "Parlo sempre male del Napoli? Ho 40 anni di calcio ed esprimo giudizi in modo obiettivo. A chi mi dice di essere juventino..."

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: "Parlo sempre male del Napoli? Parlo in base alla mia esperienza, ma agli accecati sembrano delle critiche fatte ad arte, quando sono solo considerazioni di chi, come me, fa calcio da quarant'anni. Tifosi che chiamano dall'Inghilterra come te forse fanno la caccia alla volpe , io invece faccio calcio. Io sono tifoso juventino? Non è assolutamente così. Chi scrive sui social merita rispetto, però spesso e volentieri è in grandissimo errore. Chi mi crede juventino è fuori strada, in un burrone. Io ho espresso sempre i miei giudizi in maniera obiettivi. Eljif Elmas? E' un po' impreciso nel passaggio, forse per la stanchezza. Io non boccio il ragazzo, e chi dice che lo boccio non capisce quando parlo"