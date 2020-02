Fedele: "Il Napoli in casa può giocarsela con il Barça. Gattuso su Insigne? Merita un premio per l'onestà ma ha sbagliato"

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli può giocarsela contro il Barcellona in casa ma non deve giocare come fatto a Brescia. Non deve giocare Insigne però ma Elmas. Io dice che domani finisce 2-0 per il Barcellona. Le dichiarazioni di Gattuso su Insigne confermano che lui merita un premio per la sua onestà intellettuale ma deve imparare a parlare da allenatore perché deve capire cosa si può dire pubblicamente e su cosa è meglio evitare di esprimersi”.