Ex Presidente Corte d'Appello FIGC Sandulli: "Lautaro squalificato per il Napoli? Dipende dalle immagini, può avere due giornate di stop" [ESCLUSIVA]

Notizie Calcio - Piero Sandulli, ex Presidente Corte d'Appello FIGC, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Squalifica Lautaro per Napoli-Inter? Bisogna vedere se innanzitutto ci sono le immagini che potranno far capire l'accaduto che è sfuggito all'arbitro. Bisogna capire cosa si evince dalle immagini. Se il fatto sussiste sarà il Giudice Sportivo a valutare, diventa difficile quantificare la sanzione ma in carattere generale si va verso le due giornate"