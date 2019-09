Ex Napoli, Alemao: "Stasera farò il tifo per gli azzurri, si può battere il Liverpool"

Alemao, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Stasera sarà molto bello vedere il Napoli all'opera contro il Liverpool e ovviamente tiferò per gli azzurri. Credo che il Napoli debba perfezionare solo la regolarità e sono sicuro che Ancelotti stia lavorando proprio in questa direzione. Ancelotti sta vivendo molto bene questa esperienza a Napoli, insomma, ci sono tutte le carte in regola per vincere. Allan è un grandissimo calciatore, speriamo continui per poter fare le fortune sia del Napoli che del Brasile. Lozano non lo conosco bene, ma mi dicono tutti che sia un giocatore molto forte".