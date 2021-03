ESPN, Martinez: "Senesi costa 20 milioni, può fare anche il terzino. E' il sostituto giusto di Koulibaly"

Daniel Martinez, giornalista di ESPN, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “L’assenza di Raul Jimenez nel Messico porta Lozano a giocare nel ruolo di falso 9. Non è la posizione che Hirving sente di più ma è già stato provato nel Napoli. Senesi è un ottimo difensore che può sostituire Koulibaly, può giocare anche da terzino sinistro all’occorrenza. E’ giusto mettere gli occhi su di lui, il campionato olandese è una scuola importante, per meno di 20 milioni non lascia il Feyenoord".