Empoli, Cambiaghi a Dazn: "Vittoria cercata e voluta, abbiamo lavorato tanto ed ora ce la godiamo"

Notizie Napoli calcio. Nicolò Cambiaghi, attaccante dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Empoli-Napoli 1-0:

"E' una vittoria che abbiamo cercato, abbiamo lavorato tantissimo in settimana e ora ce la giodiamo. Grazie a questa squadra sono cresciuto tanto, soprattutto quest'anno, sono andato vicino al gol, ma l'importante erano i tre punti e li abbiamo conquistati, ci danno una mano importantissima, lo sappiamo che non è finita, continuiamo a lavorare così e lavoreremo sodo per prepararci al meglio per la prossima partita. Il gioco dell'Atalanta lo sanno tutti, sapppiamo come prepararla, lavoreremo sodo e arriveremo preparati".