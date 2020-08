Elmas, l'intermediario: "Elif è contentissimo per il rinnovo, quest'anno ha imparato tante cose"

Napoli - Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante “Radio Gol”, è intervenuto l’agente Fifa Gardi, che segue tra gli altri come intermediario Elmas e Karbownich.

“Elif è contento per il rinnovo. Non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura con il Napoli. Speriamo che la prossima stagione sia importante per lui e per il club. Il voto per questo primo anno in azzurro? Giudizio positivo, ha imparato tante cose. Elif può giocare in più ruoli. In nazionale ha giocato anche da prima punta, ma secondo me da mezzala riesce ad esprimere il meglio di se. Karbownich? Può giocare ben 4 ruoli, posso dire che non solo è una scommessa, ma una certezza, è un nazionale polacco e dei classe 2001 tra i più forti nel suo ruolo”.