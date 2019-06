Durante a CN24: "Allan? Ha da gennaio la testa al Psg: la trattativa andrà in porto"

Sabatino Durante ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 Live: "Allan? Il problema è che un calciatore che già da gennaio è con la testa al Psg. La trattativa è ben avviata, ma il problema è la richiesta economica di De Laurentiis. La trattativa è già impostata ed arriverà al traguardo quanto prima. Non sono sorpreso dai nomi che stanno girando in questo momento intorno al Napoli, anche se per ora siamo alle chiacchiere. James Rodriguez? Va dato credito ad Ancelotti, non si può fare un processo al più vincente. Se lui ha chiesto il colombiano bisogna dargli fiducia. James non ha mai espresso al Real Madrid la personalità vista in nazionale, ma sulla qualità non si discute. Lozano? prima di vendere Insigne ci penserei cento volte"