Dott. Castellacci su Koulibaly: "Una lussazione al dito è roba di poco conto, può giocare anche domani"

Notizie Calcio - Enrico Castellacci, Presidente medici sportivi italiani ed ex storico medico sociale della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Il virus ha condizionato tutto, anche il mondo sportivo e calcistico. Era pensabile che molti giocatori potessero avere problemi di aggregazione dopo un certo tempo. Per fortuna l'Italia ha vinto contro l'Irlanda, che è una squadra da non sottovalutare. Sono soddisfatto della valenza della squadra. Koulibaly? Una lussazione al dito è roba di poco conto. Può giocare anche il giorno dopo e si risolve in poco tempo. Non crea problemi con una fasciatura. Può fare tutta la partita tranquillamente. Un giocatore non si ferma per una lussazione al dito. Protocollo? Non è consueto. Non rispetta le normative di legge. Le ASL sono le uniche che possono bloccare o dare il via libera per una partita. Che senso ha continuare a rispettare il protocollo in questo senso? Abbiamo già due precedenti. Non capisco perchè non venga modificato il protocollo. Si eviterebbe questo circo".