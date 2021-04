Andrea Dossena: "Champions obiettivo primario per il Napoli, mancano tante gare. Su Gattuso..."

Ultimissime calcio Napoli - Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L'obiettivo primario per il Napoli deve essere la Champions League. I ragazzi lo sanno e Gattuso è un maestro nel tenere la squadra sul pezzo. Non è facile centrare questo traguardo ma ci sono tanti partite, con tanti incroci interessanti. Mettere in discussione l'allenatore a stagione in corso è la cosa più dannosa che possa accedere perché il tecnico in questo modo viene delegittimato. Chiesa rispetto a Hysaj ha un altro passo, i giocatori con questo passo fanno la differenza anche in ambito europeo".