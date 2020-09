Domizzi: "Il 4-2-3-1 del Napoli dipenderà molto dal calciatore che giocherà dietro la prima punta"

Ultimissime calcio Napoli - Maurizio Domizzi, ex difensore di Napoli ed Udinese, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"4-2-3-1 per il Napoli? Dipenderà molto da che tipo di giocatore l'allenatore ha intenzione di far giocare dietro l'attaccante centrale. Se quel giocatore è un attaccante diventa molto offensivo come modulo. L'obiettivo di ogni allenatore è quello di cercare di mettere in campo tutti i migliori calciatori, a volte però non è semplice, ma è giusto che l'obiettivo di Gattuso sia quello".