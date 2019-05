Dionigi: "Ho creduto per primo in Di Lorenzo, mi davano per pazzo! Può ricoprire tre ruoli"

Davide Dionigi, ex calciatore ed allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Di Lorenzo l'ho portato io a Matera. Mi diedero del pazzo quando lo presi: era un giovane del settore giovanile della Reggina. Era andato in prestito ed a Matera mi serviva un centrale di centrodestra, giocavo con la difesa a tre. Mi presero per pazzo quando feci il suo nome. Può fare tutto: il terzino, il quinto di centrocampo in un 3-5-2, il terzo di difesa. Per me chi prende Antonio Conte vince lo scudetto".