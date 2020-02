Di Marzio: "Callejon è offuscato perché pensa al suo futuro lontano da Napoli? Quando hai il contratto in scadenza, pensi anche ad altro"

A Radio Marte, durante Marte Sport Live, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Elmas è un ragazzino molto interessato, davvero un bel giocatore: mi è sempre piaciuto, ma non mi aspettavo che avesse già quella personalità. Il gol di Quagliarella? Ne fa sempre di belli, e ne segna tanti in ogni stagione. Appena è uscito lui, non a caso, la Sampdoria ha perso in qualità e penetrazione, calando in maniera complessiva. Callejon è offuscato perché pensa al suo futuro lontano da Napoli? Quando hai il contratto in scadenza, pensi anche ad altro”