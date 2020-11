Di Marzio a CN24: "Mio padre ha sofferto per il Diego napoletano. La mia intervista? Il sogno di una vita, si fermò di colpo e mi aspettò: era il più tranquillo di tutti. C'è un retroscena sulla sua firma..."

Ultime calcio Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Ho vissuto fin da piccolo con le foto di Diego a casa e i racconti privati e personali di mio padre. L'ho vissuto diversamente rispetto al campo. Tutti chiedevano a mio padre, al mare o in montagna, di lui. Racconta sempre del '78, delle maglie spedite in Argentina. Percepivo in casa Diego, forse per mio padre è come se fosse un mio fratello. Nel suo studio ci sono più foto di Maradona che mie. Mi dispiace che mio padre non sia riuscito a viverlo nella sua napoletanità: vedevo che soffriva, voleva dargli una mano ma è sempre stato in disparte ed è stato rispettoso. L'aveva lì, l'ha accarezzato, ma quando è arrivato non l'ha vissuto. Mi dispiace per Diego Jr, l'ha rincorso per la vita, cercando l'amore di suo padre. Scalpita, vuole partire, ma non può mettere a rischio i suoi polmoni: lo insegue da una vita, deve ancora farlo da morto. Non volevo piangere in diretta, è uscito. La mia intervista? Emozione indescrivibile: mi ha scritto oggi anche l'operatore che mi ha aiutato. Mi ha ringraziato per quel momento. Sapevo che Diego sarebbe arrivato in quel ristorante, ma non sapevo in che condizioni sarebbe arrivato. Ceci mi aveva avvisato, bastavano due bicchieri di vino per far saltare tutto. Speravo arrivasse lucido, arrivò e quando scese dall'auto arrivarono persone a fermarmi. Gli dissi che ero il figlio di Gianni Di Marzio, mi disse che l'avremmo fatta. C'erano gli highlights della partita, era il più tranquillo di tutti: rimase con me 20 minuti. Vorrei che a mio padre passasse presto questa tristezza: ha 80 anni ed è triste, piange di continuo. Sono stati scritti libri e fatti documentari, per il mio libro decisi di puntare altro. Quando mi dissero che il suo contratto è arrivato il giorno dopo la chiusura del mercato a Ferlaino è incredibile, non ci credevo. Oggi sarebbe invalido".