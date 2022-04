Di Lorenzo: "Contestazione? Capisco i tifosi, delusi anche noi. Ma fondamentale era la Champions: i tifosi la meritano"

Napoli Calcio - Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli tornato quest’oggi in campo dopo l’infortunio di qualche settimana fa, ha parlato in mixed zone nel post partita di Napoli-Sassuolo: “Essere passati subito in vantaggio è stato importante per poter giocare con serenità. Voglio chiudere la stagione nel migliore dei modi e cercheremo di vincere tutte le gare che restano da qui alla fine. La contestazione dei tifosi? La comprendo: abbiamo sbagliato 2-3 partite e non siamo riusciti a giocarcela per lo scudetto. Siamo delusi anche noi e la vicinanza di De Laurentiis è stata importante in tal senso. Per noi però era fondamentale tornare in Champions: la gente di Napoli non meritava di starci di nuovo fuori”.