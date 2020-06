Di Gennaro: "Ospina? Un portiere deve prima di tutto parare, non avrei dubbi a scegliere Meret"

Ultime calcio Napoli - Antonio Di Gennaro, ex centrocampista e oggi commentatore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio a proposito del fatto che il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso sia orientato a preferire ancora Ospina a Meret:

"Sì, e infatti bisognerà capire qualcosa per il futuro, perché per me Meret è tra i migliori in giro. Può essere condivisibile il fatto che sia bravo con i piedi, ma vorrei ricordare che prima di tutto un portiere deve parare. In questo per me Ospina è buono, ma non avrei dubbi sul far giocare Meret".