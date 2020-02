Di Gennaro: "Complimenti a Giuntoli perché sta facendo un gran lavoro, Politano è un validissimo giocatore"

Dario Di Gennaro, telecronista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Faccio una valutazione positiva al mercato del Napoli solo che non capisco perché adesso e non in estate. È evidente che l’estate scorsa non è stato fatto quello che si doveva fare. Si sta facendo ora un percorso che si doveva fare in estate e quindi adesso si sta tamponando la situazione. Politano è un validissimo giocatore che si va ad inserire in un gioco determinato. Questa squadra può solo migliorare, da come abbiamo visto. Faccio i complimenti a Giuntoli perché sta facendo un gran lavoro. Soprattutto è riuscito a convincere giocatori di primo piano a venire a giocare a Napoli in una seconda parte della stagione in corso, consapevoli del dover rincorrere le prime in classifica. Il Napoli dimostra di avere ancora un certo appeal. L’Inter sta bene, può recuperare il gap, e può raggiungere la Juventus per la lotta scudetto. Sarà interessante la sfida tra Inter e Napoli in Coppa Italia”.