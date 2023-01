Di Gennaro: "Ci davano tanti farmaci! Nella Fiorentina morti premature, ora diteci cosa rischiamo"

Ultime notizie. Dopo la morte di Gianluca Vialli e i sospetti avanzati dall'ex calciatore Dino Baggio, adesso si affollano le voci di ex giocatori che chiedono di far luce sull'abuso di farmaci e doping nel mondo del calcio.

Doping nel calcio

A parlare, questa mattina sulle pagine del quotidiano La Repubblica, è Antonio Di Gennaro, ex giocatore e allenatore, oggi telecronista sportivo per Rai Sport: "Il Micoren me lo davano direttamente in campo". Il Micoren è un analettico respiratorio che oggi fa parte delle sostanze vietate: "Lo prendevo come fossero caramelle", dice Di Gennaro, che all'epoca non sapeva ancora si trattasse di doping. "Ripensandoci, mi chiedo come sia stato possibile: era pericoloso per la salute in Coppa Uefa e in Serie A no? Assurdo".

Di Gennaro giocò nella Fiorentina dal '76 all'80 e ora ricorda: "Una squadra segnata dalle morti premature di tanti giocatori degli anni 70: Beatrice, Saltutti, Longoni, Ferrante, Mattolini. Un elenco impressionante. Ricordo perfettamente che alla Fiorentina prendevo l’Epargriseovit". Un altro farmaco: l'Epargriseovit è un ricostituente per il fegato, spesso usato anche per alterare le prestazioni degli atleti.

E non è finita qui: "Ricordo che mi davano l'Argotone, gocce nel naso", che però contengono efedrina, altra sostanza dopante vietata. E adesso Di Gennaro chiede di fare chiarezza sulla vicenda: "Diteci cosa rischiamo!".