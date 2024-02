Di Canio: "Kvaratskhelia fa cose che ricordano lo scorso anno ma è tanto fumo e poco arrosto: sembra frustrato"

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante Champions League Show, è intervenuto l’ex attaccante della Lazio Paolo Di Canio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Kvaratskhelia in questo momento fa cose che ricordano lo scorso anno ma è tanto fumo e poco arrosto: sembra frustrato. Il cambio Osimhen-Simeone è un peccato di gioventù per Calzona, doveva sfruttare il momento caldo. Il gol del Barcellona? Lewandowski non perde mai il contatto visivo con la palla, non può tirare sul secondo palo ma ha grande mobilità negli arti per chiudere sul primo: non era facile imprimere quella forza. Sul gol Osimhen resta fermo, quasi prende fallo da rigore di Inigo Martinez, ma appena gli arriva la palla si muove”