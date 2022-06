Deulofeu, l'agente: "L'Udinese ha aperto alla cessione: la verità sull'affare con il Napoli"

Calciomercato Napoli - Albert Botines, agente di Gerard Deulofeu ha parlato ai microfoni di FootballNews24 confermando il forte interesse del Napoli. Ma occhio, perché in Serie A, oltre che in Liga e in Premier League stanno sondando il prezzo per lo spagnolo classe 1994. 28 anni e ancora tanto da dare, dopo l'ottima stagione all'Udinese che l'ha rilanciato.

Deulofeu al Napoli: le parole dell'agente

Ecco le parole dell'agente di Deulofeu, Albert Botines, riguardo l'interesse del Napoli e l'ok alla cessione dell'Udinese. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Abbiamo parlato con l’Udinese dato che Gerard è molto felice nel club, tra l’altro c’è un grande rapporto con Gino Pozzo e la sua famiglia. Entrambe le parti sono aperte a cercare un trasferimento, anche la società pensa che questo sia il momento giusto. Interesse del Napoli? Come ho già dichiarato precedentemente, il Napoli è un’ottima soluzione per lui. Si tratta di un grande club che giocherà la Champions League e sarà sicuramente una delle migliori opzioni. Vedremo come procederà il calciomercato nelle prossime settimane per capire cosa succederà".

In Italia si parla molto di un possibile trasferimento di Gerard Deulofeu, suo assistito. Considera chiusa la storia con l’Udinese?